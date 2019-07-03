Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности, сообщает РБК . Положительное заключение с требованием небольших доработок получили поправки в Налоговый кодекс, разработанные Самарской губернской думой.

Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства. По мнению самарских депутатов, действующая версия Налогового кодекса дает финансовым организациям необоснованную выгоду в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Один из признаков отнесения имущества к основным средствам и возникновение обязанности платить налог — срок использования недвижимости больше года, а особенности бухучета для финансовых организаций не содержат временных ограничений для объектов имущества, что «позволяет им уходить от налога на имущество организаций», считают авторы законопроекта. Кроме того, банки могут держать недвижимость вне основных средств и сдавать ее в аренду, получая доход без уплаты налога.

Депутаты предлагают обложить налогом недвижимость, которую банки держат на балансовых счетах без назначения или для продажи более года или с которой получают прибыль, например от сдачи в аренду. Правительство эти предложения поддержало, но указало, что одновременно необходимо предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество.

Налог на имущество организаций платят с недвижимости, которая учитывается на балансе в качестве основных средств. У банков свой план счетов, и они учитывают некоторое имущество так, что оно выпадает из базы налога на имущество. Некредитные финансовые организации могут засчитывать недвижимость как инвестиционное имущество, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, или средства, полученные по договорам отступного, залога и т. д.

По оценкам самарских депутатов, область на следующий год после вступления в силу новых правил учета недвижимости получила выпадающие доходы из бюджета. Уже по итогам первого полугодия 2017 года кредитные организации из числа крупнейших налогоплательщиков региона снизили уплату налога на имущество на 75 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для банков недвижимость с точки зрения структуры баланса обычно не является существенной статьей, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. Она учитывается в составе основных средств, которые в банковской системе составляют 1,3 трлн рублей, отдельно учитывается инвестиционная недвижимость (около 200 млрд рублей), что-то еще может быть в составе прочих активов. В целом недвижимость составляет меньше 2% от активов банковской системы, указывает эксперт. Также инвестиции в недвижимость могут быть структурированы через ПИФы, балансовая стоимость которых в системе на 1 июня в районе 400 млрд рублей.

Для регионов налог на имущество организаций, наоборот, важен, предельная ставка по нему — 2,2%. Этот налог входит в число доходных источников, которые существенны для регионов, говорит завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов, хотя это не НДФЛ и налог на прибыль организаций, которые составляют основную часть доходов регионов, отмечает он.

Банки, будучи основными кредиторами в экономике, соответственно, являются и основными держателями проблемных активов, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. «Теоретически, обязав банки уплачивать налоги на такое имущество, можно добиться сокращения сроков пребывания непрофильных активов на балансе банков. С другой стороны, это может привести к увеличению расходов банков, снижению эффективности стратегий работы с проблемными активами», — поясняет эксперт.