Глобальная фискальная паника может привести к буму на сырьевых рынках, в частности на рынке золота. Об этом говорится в опубликованном Saxo Bank прогнозе на III квартал 2019 года по глобальным рынкам.

«Глобальная фискальная паника, которая, вероятно, заставит правительства тратить те деньги, которых у них нет, может привести к буму на сырьевых рынках, не в последнюю очередь на рынке золота, так как инфляция, похоже, вернется всерьез. И ослабление доллара США может дать золоту и сырьевым товарам в целом ту поддержку, которой им не хватало в последние годы», — рассуждают эксперты.

«Для золота пять лет диапазонной торговли, кажется, подойдут к концу в ближайшие месяцы, ведь цена на желтый металл движется в сторону 1 483 долларов за унцию: это 50-процентный откат распродажи 2011—2015 годов, — пишет глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. — Изначальная тенденция к росту подогревается ожиданиями, что мировые центральные банки сократят ставки для стимулирования роста, а это оказывается все более сложным для исполнения ввиду торговых войн, которые приводят к перебоям в глобальных цепочках поставок. Прошлые циклы смягчения от ФРС США совпадали с периодами сильного доллара, при этом мы, возможно, уже увидели максимальный потенциал его укрепления в самом начале сдвига курса ФРС. Поэтому мы задаемся вопросом: может, доллару наконец пора ослабнуть? Это оказало бы золоту и сырьевым товарам в целом ту поддержку, которой им не хватало в последние годы».

Валютный стратег Saxo Bank ожидает ослабления доллара во втором полугодии По мнению Джона Харди, самым знаменательным событием по валютам за первые месяцы 2019 года стала устойчивость доллара США, несмотря на резкий разворот в ожиданиях от ФРС.

«Наибольшим риском для нашего сценария роста цен на сырье является возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, которое понизит ожидания рынков относительно того, насколько придется снизить ставки в США», — делает оговорку Хансен.



В числе прочего в материале Saxo Bank говорится, что «колебания цен на нефть в последние полгода, кажется, сохранятся, ведь множественность факторов очень сильно затрудняет ориентацию на рынке».