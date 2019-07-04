Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возврате с 2020 года к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ признает утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Речь идет о компенсациях сбережений, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Согласно действующему законодательству восстановление сбережений граждан должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 советских рубля.

Однако федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» ежегодно с 2003 года приостанавливается.

Правительство России законопроект не поддерживает, обращая внимание на то, что, по оценке его разработчиков, ежегодный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составит не более 1,135 трлн рублей, при этом источником дополнительного финансирования будут являться увеличившиеся доходы бюджета РФ. Законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на компенсационные выплаты по дореформенным вкладам предусмотрено по 5,5 млрд рублей ежегодно.

Предлагаемый же эсерами размер «ежегодно предусматриваемых бюджетных ассигнований федерального бюджета в 200 раз превышает текущий», отмечается в заключении Кабмина. Кроме того, положение о направлении ежегодно на компенсацию дореформенных вкладов из федерального бюджета не менее 2,5% от общего объема данных долговых обязательств не является предметом регулирования закона «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ», куда оно вносится. Данный вопрос относится к вопросам формирования федерального бюджета и бюджетного процесса, которые регламентируются Бюджетным кодексом, напоминает правительство.