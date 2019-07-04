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• Главные ограничения для развития российской экономики — внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова — темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни», — сказала она на Международном финансовом конгрессе в Петербурге. Кроме того, глава ЦБ предупредила о риске разгона инфляции и возникновения «пузырей» на финансовых рынках, а также не исключила снижения ключевой ставки в июле.

• Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возврате с 2020 года к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Документ признает утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022-го действие закона, необходимого для полной компенсации вкладов, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Правительство законопроект не поддерживает, обращая внимание на то, что, по оценке его разработчиков, ежегодный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составит не более 1,135 трлн рублей, при этом источником дополнительного финансирования будут являться увеличившиеся доходы бюджета РФ.



• Глобальная фискальная паника может привести к буму на сырьевых рынках, в частности на рынке золота, «так как инфляция, похоже, вернется всерьез». Об этом говорится в прогнозе Saxo Bank на III квартал. «И ослабление доллара США может дать золоту и сырьевым товарам в целом ту поддержку, которой им не хватало в последние годы», — рассуждают эксперты. При этом наибольшим риском для сценария роста цен на сырье они называют возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, «которое понизит ожидания рынков относительно того, насколько придется снизить ставки в США».

• Стабильно высокая доля проблемных кредитов в российском банковском секторе прежде всего отражает недостатки банковского надзора, полагают аналитики S&P. «Эти недостатки приводили к возникновению новых проблемных кредитов, усугубляя последствия экономического кризиса 2009 и 2015 годов. Объем проблемных активов составлял в среднем 16% в 2011—2018 годах и никогда не опускался ниже 10% в течение указанного периода», — отмечают они. По прогнозу S&P, в текущем году доля проблемных кредитов в банковском секторе РФ составит 16% против 16,7% по итогам 2018-го. Агентство ожидает, что в 2020 году этот уровень снизится до 15,5%.