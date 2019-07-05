Значительно увеличить пенсию (до 56% от утраченного заработка) можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса, сообщают «Известия» .

В НАПФ видят будущее в развитии корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В феврале — марте 2019 года НАПФ опросила 26% НПФ (90% рынка НПО), на основании чего и был подготовлен обзор. Основная часть документа сводится к сравнению корпоративных и индивидуальных пенсионных программ. По мнению авторов, потенциал имеет формирование будущей прибавки к госпенсии — как при помощи работодателя, так и без него.

Обзор показал, что количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось. Если в первом случае речь идет об 1,89 млн, то во втором — об 1,78 млн человек. При этом 1,18 млн граждан уже получают корпоративную пенсию, а у «индивидуалов» этот показатель значительно ниже — 0,03 млн человек. При этом 90% взносов приходится именно на программы с поддержкой работодателя. Средний размер взносов по такому виду НПО составляет 46 тыс. рублей в год. В индивидуальном НПО — всего 5 тыс. рублей. Различаются и средние счета: 312 тыс. и 23 тыс. При этом, указывается в документе, в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты, что говорит о потенциале этого направления.

Согласно выводу, который представлен в обзоре, в текущих экономических условиях маловероятно улучшение ситуации с накоплениями граждан и изменение их отношения к самостоятельному формированию пенсии.

По словам главы НАПФ Константина Угрюмова, корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы.

Как поясняет Угрюмов, в вопросе чисто индивидуального НПО все упирается в проблему низких доходов населения: у людей недостаточно средств, чтобы откладывать на прибавку к пенсии. Но при определенных условиях, уверены в НАПФ, корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10—20 п. п.

Для этого НАПФ хочет обратиться к федеральным органам исполнительной власти с несколькими предложениями. Во-первых, о снижении финансовой нагрузки на граждан за счет софинансирования. Общий объем взносов ассоциация предлагает сделать на уровне 5%, из которых по 2% будут делать работодатели и гражданин, а 1% — государство.

Во-вторых, среди предложений НАПФ указывается налоговое стимулирование как работника, так и работодателя, что, кстати, предусмотрено в концепции ИПК. Ассоциация считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Согласно ее расчетам на основании нынешних пенсий, эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей. Также НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.

По мнению экспертов, история с ИПК излишне затянулась и в добровольном формате она может не отличаться от негосударственного пенсионного обеспечения.