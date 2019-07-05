Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских, сообщает «Коммерсант».
Аудиторское сообщество на профильном форуме обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающие под видом сообщений от потенциальных заказчиков. На первый взгляд, письмо выглядит убедительно: предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3—5 млн рублей. Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. При этом в списке документов, которые необходимо представить для ознакомления, указывается членство в определенной ассоциации либо требование сертификата. Чаще всего необходимо состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), однако встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие. Включение в реестр платное, судя по отзывам — 37—50 тыс. рублей. После уплаты членского взноса потенциальный заказчик исчезал.
С этой схемой сталкивались и строители, которым заявлялось о необходимости участия в ассоциации либо покупки сертификата, говорят источники «Коммерсанта». Для достоверности заказчик просит составлять примерную смету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттеджном поселке.
По словам замглавы Финэкспертизы Натальи Борзовой, аудиторы встречаются и с вариацией этой схемы, когда для участия в тендере необходимо было внести гарантийный взнос на депозит.
«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и т. д. заказчик нередко требует,— отмечает Борзова. — И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит». Тем более что, как следует из отзывов получивших письма «заказчиков», часто компания, от имени которой присылались письма, действительно в названное время проводила конкурс.
По словам адвоката компании BMS Law Firm Татьяны Пашкевич, при такой схеме крайне сложно доказать преступное деяние: «Например, та же аудиторская компания самостоятельно обращается к держателю реестра, сама оплачивает услугу по включению в реестр, и с юридической точки зрения реестродержатель свои обязательства перед ней выполнил. Что же касается потенциального «клиента», то тут хотя и есть умысел по введению в заблуждение тех же аудиторских компаний, но получателем денег являются не они, если, конечно, не доказать обратное, что непросто».