Чистая прибыль Сбербанка за шесть месяцев текущего года составила 444,2 млрд рублей, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Полугодовые финансовые результаты банка по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в его релизе.

Чистый процентный доход сократился по сравнению с шестью месяцами прошлого года на 0,8% до 615,1 млрд рублей. «Рост кредитного портфеля на 5,5% за год в существенной степени нивелировал негативный эффект от роста стоимости клиентских пассивов в начале текущего года», — указывают в банке.

Комиссионный доход вырос на 12,9% за счет трансакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,6% до 212,3 млрд рублей. Замедление роста в июне вызвано отражением расходов по программе лояльности.

Расходы на совокупные резервы за июнь составили 1,1 млрд рублей с учетом признания восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании «Агрокор». Всего с начала года расходы на резервы составили 30,9 млрд рублей, что на 100,7 млрд меньше расходов за шесть месяцев прошлого года. Это связано с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах. На 1 июля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза.

Отдельно в июне банк получил чистую прибыль в размере 75,1 млрд рублей.

Активы по итогам июня остались на уровне 27,5 трлн рублей.

За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 787 млрд рублей, за полгода — на 4,8 трлн. Кредитный портфель сократился за месяц на 1,5% до 12,67 трлн рублей.

Частным клиентам в июне выдано кредитов более чем на 250 млрд рублей, с начала года — порядка 1,5 трлн (плюс 2,7% к первой половине прошлого года). Портфель розничных кредитов в июне увеличился на 1,3% до 6,67 трлн рублей, или 34,5% всех кредитов.

Объем просроченной задолженности клиентов в июне сократился на 6,4 млрд рублей за счет задолженности юридических лиц (банк сократил просроченную задолженность корпоративных клиентов на 7,7 млрд). Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,24%.

Объем средств физических лиц в июне вырос на 0,4% до 13,2 трлн рублей. Объем средств юридических лиц сократился на 1,4% до 7 трлн, при этом остатки на счетах в рублях возросли на 52 млрд рублей. Совокупный объем средств клиентов по итогам июня остался на уровне 20,2 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в июне сократились за счет выплаты дивидендов по итогам 2018 года, что частично было компенсировано признанием в составе капитала чистой прибыли за I квартал 2019 года после аудита. Выплата дивидендов также отразилась на динамике общего капитала.

Активы, взвешенные с учетом риска, уменьшились за месяц на 659 млрд рублей за счет применения новых норм регулирования, предусмотренных указанием Банка России № 5072-У для банков, определяющих величину кредитного риска на основе ПВР (подход на основе внутренних рейтингов), а также за счет сокращения объема кредитов корпоративным клиентам.

Показатель достаточности базового капитала (Н1.1, регулятивный минимум — 4,5%) и основного капитала (Н1.2, минимум 6%) Сбербанка составил на 1 июля 11,31% против 11,68% месяцем ранее, общего капитала (Н1.0, минимум 8%) — 14,17% против 14,74%.



«За первое полугодие Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 444,2 миллиарда рублей, что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала 22,2%. Анализируя текущие результаты, необходимо принимать во внимание существенное влияние изменения методологии учета процентного дохода, связанного с внедрением МСФО 9, а также изменений в методике признания чистого комиссионного дохода и операционных расходов с целью последовательного сближения с МСФО. Дальнейшая оптимизация стоимости платных пассивов и структуры работающих активов позволит банку достичь целевых показателей по рентабельности капитала по году в целом», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

