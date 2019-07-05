Предложения действительны с 4 июля по 31 июля 2019 года

«Премьер БКС» предлагает посетителям Банки.ру два вида структурных продуктов с гарантированной доходностью: «Пороговый на Facebook» и «Пороговый на BMW» на специальных условиях. Предложения действительны с 4 июля по 31 июля 2019 года.

По продукту «Пороговый на Facebook» гарантированная доходность составит 10%, потенциальная — 14,5%. Срок инвестирования — шесть месяцев. Сумма инвестиций — от 10 тыс. рублей. Для того чтобы воспользоваться этими условиями по инвестпродукту, нужно оформить заявку на промокод.

По продукту «Пороговый на BMW» также нужно оформить заявку на промокод, чтобы воспользоваться специальными условиями: гарантированная доходность — 10%, потенциальная доходность — 14,5%, срок инвестирования — от полугода, сумма — от 10 тыс. рублей.

Структурные продукты (срочные внебиржевые контракты) — современное финансовое решение, построенное на экспертизе аналитиков и инструментах фондового рынка. Если к концу срока продукта акции вырастут выше первоначальной цены, инвестор получит вложенные средства и доходность в 14,5% годовых.

Доход, полученный по продукту, облагается НДФЛ — 13%.