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• ЦБ выявил новый способ атаки на банкоматы, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием таких устройств. Ожидавшегося ранее всплеска TRF-атак (transaction reversal fraud — мошенничество с отменой трансакций) не произошло, однако был зафиксирован новый способ такой атаки. Впрочем, по словам первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева, мошенничество не носило большого масштаба, а позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили.

• Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… до 19 июля», — сообщили в пресс-службе суда. Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 млн рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.

• Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ увеличить пенсию до 56% утраченного заработка. Там полагают, что это можно сделать благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Отмечается, что в текущих экономических условиях маловероятно улучшение ситуации с накоплениями граждан и изменение их отношения к самостоятельному формированию пенсии. По словам главы НАПФ Константина Угрюмова, корпоративные программы стагнируют после введения обязательного пенсионного страхования, которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы.



• Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. Самые высокие зарплатные ожидания — у молодых людей, работа которых связана с информационными технологиями: треть из них считают, что образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц. Работники сферы финансов, рекламы и консалтинга в большинстве случаев претендуют на месячный оклад от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Самые скромные зарплатные ожидания у молодежи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. Почти половина из них (40%) рассчитывает на зарплату 20—30 тыс. рублей в месяц.