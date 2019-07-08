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• Информация об июньской инфляции в России оказалась в открытом доступе на сайте Росстата до официального времени опубликования, а затем перекочевала и на сайт Банка России. Это возмутило главу Минэкономразвития Максима Орешкина, который попросил Росстат и ЦБ провести в связи с досрочной публикацией служебное расследование. Статистическое ведомство уже назвало виновного — это одно из его подведомственных учреждений, «направившее данные в единую базу статистической информации до окончательного подтверждения». Сами же данные о росте цен выглядят оптимистично: годовая инфляция замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае.

• Сбербанк снизил на 0,45—0,55 процентного пункта ставки по вкладам в рублях и на 0,05—0,75 п. п. по депозитам в долларах. «Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке», — пояснили в банке. В свою очередь банк «Восточный» разослал клиентам сообщение о возможности конвертировать действующие валютные депозиты в рублевые, объяснив это политикой привлечения средств. А банк «Авангард» сообщил о прекращении приема депозитов в евро, а также об изменении условий обслуживания счетов в евро. Решение «связано с сохраняющимися с 2014 года отрицательными ставками по депозитам в евро Европейского центрального банка, повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте и мерами Банка России по снижению доли валютных активов/пассивов кредитных организаций, а также расширением системы страхования вкладов на предприятия микро- и малого бизнеса».

• Обезличенные металлические счета и валютные депозиты могут приравнять к инвестиционным инструментам, сообщают СМИ. Такие инициативы обсуждались в рамках подготовки поправок к законопроекту о разделении инвесторов на категории. В таком случае доступ к этим инструментам со стороны наименее защищенной категории неквалифицированных инвесторов может быть ограничен. Впрочем, эксперты полагают, что реализация этих инициатив, особенно в отношении валютных депозитов, маловероятна.

• Для роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. рублей в месяц, что немногим больше, чем в 2015 году, — 950 тыс. рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». Москвичи за четыре года совсем не изменили свои взгляды на роскошную жизнь: для этого им по-прежнему необходимо 1,4 млн рублей в месяц. 17% россиян заявили, что для ведения роскошной жизни семье из трех человек достаточно 150 тыс. рублей в месяц. 300 тыс. рублей являются ценой роскошной жизни для 22% опрошенных, столько же россиян считают приемлемой для ведения роскошной жизни сумму 500 тыс. рублей в месяц. А для 12% респондентов показателем роскошной жизни является сумма 750 тыс. рублей в месяц. Для подавляющего большинства россиян роскошная жизнь по-прежнему остается чем-то недостижимым, констатирует президент холдинга «Ромир» доктор социологических наук Андрей Милехин.