Рубль в июне укрепился по сравнению с маем, причем к доллару — сильнее, чем к евро и общей корзине валют ключевых стран, с которыми торгует Россия. Об этом свидетельствуют оценки, представленные в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июне 2019 года» .

Рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 0,9% в июне по сравнению с маем текущего года, а к евро — на 0,1%. Средний номинальный курс доллара за июнь составил 64,22 рубля (против 64,82 рубля в мае), средний номинальный курс евро — 72,43 рубля (в мае равнялся 72,51 рубля).

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился по номинальному курсу на 4,8% к доллару и на 5,8% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился к доллару в июне на 0,7% по сравнению с маем, а к евро — на 0,1%; по сравнению с декабрем-2018 наблюдался рост курса нацвалюты на 5% и 6,9% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июне на 0,3% по сравнению с маем и на 5,4% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс — на 0,1% и 5,8% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В квартальном сопоставлении курс рубля также вырос как в номинальном, так и в реальном выражении, показывают данные ЦБ. В частности, средний номинальный курс доллара равнялся 64,55 рубля во II квартале против 66,11 рубля в I квартале этого года, а курс евро — 72,52 рубля против 75,14 рубля соответственно.



В январе — июне 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 9,3% по номинальному курсу и на 6,3% по реальному, а к евро рубль ослаб на 2,8% по номинальном курсу, но, по оценке ЦБ, укрепился на 0,6% по реальному. К корзине валют ослабление рубля за полгода в сравнении с первым полугодием 2018-го составило 2,4% по номинальному курсу и 0,7% по реальному.