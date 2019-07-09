• Рубль в июне укрепился по сравнению с маем, причем к доллару — сильнее, чем к евро и общей корзине валют ключевых стран, с которыми торгует Россия. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. В прошлом месяце по сравнению с маем российская валюта укрепилась к доллару по номинальному курсу на 0,9%, а к евро — на 0,1%. По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился по номинальному курсу на 4,8% к доллару и на 5,8% к евро. По реальному курсу в июне рубль укрепился к доллару на 0,7% по сравнению с маем, а к евро — на 0,1%; по сравнению с декабрем-2018 наблюдался рост курса нацвалюты на 5% и 6,9% соответственно. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июне на 0,3% по сравнению с маем и на 5,4% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс — на 0,1% и 5,8% соответственно.

• Россиянам, отправляющимся в отпуск в Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду и США, следует быть осторожнее при использовании банкоматов. В Сбербанке предупредили, что в этих странах высок риск стать жертвой скимминга. Впрочем, не все граждане смогут отдохнуть этим летом. Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год, рассказали в Роструде. Также работодатель может отозвать работника из отпуска. В этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

• Семьи 100 участников списка богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года, составленного Forbes, задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более 1,1 млрд долларов по средневзвешенному курсу за 2018 год. Рейтинг возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей. На втором месте — миллиардер Константин Струков, совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов; он задекларировал доход в 4,46 млрд рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец местной кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос холдинг с выручкой порядка 10 млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

• Неожиданное продолжение получила история с хищением более 20 млн рублей в банке в башкирском Салавате. Супруг кассира, задержанной по подозрению в совершении преступления, заявил, что проиграл украденное в азартные игры. Теперь он «намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку», рассказал источник в правоохранительных органах.