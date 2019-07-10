Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран

Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков, констатируют эксперты НИУ ВШЭ Андрей Шевчук и Анна Красильникова в работе «Влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью». Об этом сообщает «Коммерсант» .

Классический режим занятости в России предполагает работу пять дней в неделю — с понедельника по пятницу — в дневное время и два выходных. При этом, согласно исследованию, 64% российских работников регулярно трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. Половина россиян, участвующих в исследовании, заявили, что работают по ночам несколько раз в месяц, а каждый четвертый — несколько раз в неделю или ежедневно. Около 60% респондентов работают в выходные как минимум раз в месяц, а около половины — несколько раз в месяц или каждую неделю.

Исследователи из НИУ ВШЭ отмечают, что, возможно, доля россиян, трудящихся по нестандартному графику, гораздо выше, так как европейское исследование проводилось по основному месту работы, тогда как значительная часть российских работников имеет дополнительную занятость или работает на аутсорсинге. В то же время российские работники чаще других заняты как в ночное время, так и по выходным (несколько раз в месяц и чаще): доля россиян с таким графиком составила 36% при среднем показателе по исследованным странам 30%.

Среди стран, которые обогнали Россию в приверженности нестандартному рабочему графику, — Хорватия (71%), Греция (70%) и Польша (64%), которые традиционно считаются странами с самыми низкими зарплатами — сверхурочная работа вызвана потребностью в приработках. Также режимы рабочего времени в разных странах тесно связаны с особенностями национальных законодательств. Исправнее всего придерживаются стандартного трудового графика работники в Израиле и Нидерландах — 44% и 49% соответственно.

Сами исследователи предполагают, что тренд работы по нестандартному графику возникает из-за развития «экономики 24/7» и изменений в потребительском поведении. За пределами традиционного рабочего дня чаще всего заняты руководители высшего и среднего звена, квалифицированные промышленные работники, работники сельского хозяйства, сферы торговли и услуг. При этом далеко не всем работникам, вынужденно «ломающим» свои рабочие привычки, удается получить за это адекватную компенсацию.