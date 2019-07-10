Российская экономика устойчива и может выдержать любые санкции, кроме самых жестких, заявил младший управляющий директор банковской группы Moody's по России и СНГ Ярослав Совгира.



«При существующем рейтинге инвестиционного уровня Россия выдержит любой тип санкций, кроме, пожалуй, самого жесткого <…> Санкции, даже если они будут объявлены по суверенному долгу, будут иметь весьма умеренные последствия для экономики», — сообщил он на Российской банковской конференции.

Среди положительных факторов для российской экономики и банковской системы Moody's называет стабильную операционную среду, действия правительства и регулятора по поддержке сектора, низкие процентные ставки и высокие цены на нефть.

Прогноз по банковской системе в целом «позитивный».

При этом Moody's отмечает замедление экономики. «Нет никаких драйверов роста в экономике. Но, по крайней мере, зафиксирован какой-то уровень, и без какого-то существенного внешнего ухудшения можно ожидать, что ситуация на таком уровне заморозится», — отметил Совгира.