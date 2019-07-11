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• Большинство российских предпринимателей (71%) оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Только 15% предпринимателей считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в России, предприниматели примерно в равной степени выделяют уровень благосостояния граждан, распространенность коррупции и уровень цен на энергоносители.

• Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки. В пресс-службе ПФР заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме». По данным одного из источников СМИ, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис». Проведение следственных действий в офисах IT-компании «Техносерв» — результат деятельности ее предыдущего руководства, сообщили в пресс-службе группы ВТБ, которой принадлежит 40% акций крупнейшего российского системного интегратора.

• Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов: во II квартале по сравнению с I кварталом количество обращений выросло на 21,5%. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора. Структура жалоб варьируется в зависимости от того, чьи абоненты обращаются в Роскомнадзор. Причем клиенты МТС и «МегаФона» чаще всего выражали несогласие с суммой выставленного счета (40% и 39% жалоб соответственно), а абонентов «Билайна» и Tele2 больше всего волновало подключение дополнительных платных услуг без их согласия (38% и 36% соответственно).

• Автодилеры предлагают установить максимальную сумму комиссии за эквайринг при покупке машин на уровне 1—1,5 тыс. рублей. Сейчас тарифы составляют 1—2%, что, как утверждают продавцы, в несколько раз выше их прибыли при реализации новых авто. Подавляющая часть покупателей предпочитает платить за машины именно наличными, чтобы избежать комиссии за оплату картой, ведь продавцы авто зачастую перекладывают ее на клиентов. Тем временем Счетная палата обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взыскания так называемого налога на роскошь.