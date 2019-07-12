Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка (МИнБанк) и Вокбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно плану, ЦБ выделит 128,7 млрд рублей на докапитализацию МИнБанка и станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций.

«Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка», — поясняется в релизе.

Планируется, что на докапитализацию Вокбанка ЦБ выделит 2,73 млрд рублей.



«Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию Вокбанка в размере 2,73 млрд рублей. В результате Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Вокбанка», — говорится в сообщении.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка и Вокбанка будет обеспечено соблюдение ими нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили обеспечить работу МИнБанка и Вокбанка в стандартном режиме, указывает регулятор.

ЦБ рассматривает возможность реализации акций Вокбанка в установленном порядке заинтересованным инвесторам.

Напомним, Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ РФ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.



О передаче Вокбанка в Фонд консолидации банковского сектора было объявлено 17 апреля текущего года. Решение принято в связи с отзывом с 17 апреля 2019 года банковской лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», пояснял регулятор. Вокбанк продолжал работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.