Совет директоров Банка России сможет «при необходимости» устанавливать предельную цену, которую банки будут взимать с магазинов за услугу приема карт (эквайринг), кроме того, у ЦБ будет право определять предел комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов. Об этом говорится в поправках в закон «О национальной платежной системе», подготовленных ко второму чтению, которое пройдет 23 июля, пишут «Ведомости» .

Документ предлагает наделить ЦБ правом ограничивать предельную планку эквайринговых комиссий, подтвердил его представитель, пообещав делать это «только в случае крайней необходимости».

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с ретейлерами в ноябре поручил представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг; ретейлеры предлагали установить фиксированные цены на эквайринг в 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт (сейчас, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), комиссия составляет от 1% до 3% от оборота торговца).

В марте на совещании у Козака все участники согласились, что гораздо эффективнее, когда участники рынка договариваются между собой: в качестве компромисса платежные системы к 1 октября решили снизить межбанковскую комиссию для «социально важных» отраслей — медицины, образования, аптек, а также для крупных покупок (авто и недвижимость).

«Мы по-прежнему считаем, что к этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно», — заявил 16 июля представитель ЦБ и подчеркнул, что приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка.

АКИТ: платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате Если платежные системы не снижают комиссии, они, по сути, не стимулируют безналичные платежи.

Как уточнил ТАСС один из авторов поправок глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, такое право позволит ЦБ выступать в качестве арбитра в дискуссии между эквайерами и ретейлом. «Имея такой рычаг, будет легче добиваться договоренностей, поскольку жизнь показала, что должен быть дисциплинирующий фактор, который позволит более эффективно эту работу (по снижению комиссий за эквайринг. — Прим. ред.) проводить», — отметил депутат.



Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие тарифы за эквайринг, назвав их «квазиналогом». Позже ЦБ направило в правительство предложения о снижении межбанковской комиссии (интерчейнджа) в отношении социально значимых товаров и услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).

