В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Результатами первых ревизий регулятора поделился с «Известиями» глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

По его словам, в мае — июне 2019 года сотрудники регулятора провели 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 контрольных мероприятий в пяти банках. Так, в половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через Интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров. Также обнаружены отказы предоставить заем без оформления страховки, что может повлиять на процентную ставку, рассказал Мамута и подчеркнул, что для проверки выбрали организации, в которых был потенциально высокий риск нарушений.

При этом мера наказания зависит, например, от количества отделений, где выявлены нарушения, и от скорости их исправления, подчеркнул Михаил Мамута. По итогам контрольных закупок выносятся штрафы в соответствии с КоАПом (для страховых) и законом о ЦБ (для банков), пояснил он.

Крупнейшие кредитные организации и страховые компании сообщили, что относятся к контрольным закупкам позитивно, поскольку эта процедура позволяет оперативно выявить и исправить проблемы при обслуживании клиентов. Таким образом проверяют отношение к покупателю и доступность услуг, а также выявляют практики недобросовестных продаж — мисселинг, отметили там.

По словам экспертов, от субъективной оценки финансовые и страховые компании защищены инструкциями ЦБ. Во время дистанционной проверки должны фиксироваться изображения с датой, временем и другими данными о контрольном мероприятии. А если поднадзорная организация не согласна с результатами контрольной закупки, она может направить в ЦБ возражения.