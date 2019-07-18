Более половины россиян предпочитают быть держателями и регулярно пользоваться одной банковской картой, чаще всего они ее используют для оплаты покупок и снятия наличных. Об этом в своем исследовании сообщил холдинг «Ромир».

«Результаты последнего опроса показали, что россияне уходят от эйфории коллекционирования пластиковых карт, сделав выбор в пользу одной, максимум двух, которыми пользуются регулярно. Среди держателей карт большинство (58%) имеет лишь одну банковскую пластиковую карту. Почти та же доля россиян (53%) заявляла о наличии одной карты и в 2015 году», — говорится в исследовании.

Однако в 2012 году более 50% россиян владели двумя-тремя банковскими картами. На держателей всего одной карты в тот же период приходилось 28% опрошенных.

«Две трети (67%) респондентов пользуются лишь одной картой, и доля подобных ответов неуклонно растет. Пятая часть россиян (19%) пользуются двумя или тремя банковскими картами», — указано в документе.

Отмечается в исследовании и динамика доли граждан, не имеющих ни одной банковской карты. Большинство пришлось на 2015 год. Тогда о том, что не имеют ни одной банковской карты, заявляли 18% опрошенных. В 2012 году эта доля составляла 4%, в настоящее время о том, что не являются держателями ни одной карты, заявляют 12% россиян. Являются держателями, но не пользуются банковскими картами 14% опрошенных.

За почти десять лет значительно сменился тренд по использованию карт. Если в 2012 году 68% респондентов указывали, что используют их только для снятия наличных, то на данный момент большинство использует карты для оплаты покупок и услуг. Почти вдвое снизилась доля граждан, использующих карты для оплаты покупок в интернет-магазинах: с 42% в 2012 году до 23% в настоящее время.