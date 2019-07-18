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• Средняя зарплата 10% работников с самым высоким уровнем дохода в 2019 году в 13 раз превысила среднюю оплату труда 10% сотрудников с самым низким уровнем дохода, свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения, в 2000 году самые большие зарплаты превышали самые маленькие в 34 раза. Согласно информации статистического ведомства, в апреле медианная зарплата составила 34 335 рублей. То есть половина россиян получают зарплату меньше этой суммы. Медианное значение значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 рублей) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

• Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент, сообщают СМИ. Патент называется «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Заработок предполагается определять по профессии пользователя. Это можно сделать, проанализировав данные GPS, окружающие звуки и определив, какими приложениями он пользуется. Данные о пользователях компания может собирать с помощью «Яндекс.Такси», Google.Maps, «Яндекс.Карт», «Яндекс.Почты», Uber, «Яндекс.Поиска», «Яндекс.Денег», Gmail и других. В компании, впрочем, заверили, что не использовали и не планируют использовать этот патент в своих сервисах. «Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента», — подчеркнули в «Яндексе».

• Более половины россиян (58%) имеют лишь одну банковскую карту, свидетельствуют данные «Ромир». Две-три карты есть в распоряжении 28% респондентов, лишь 2% россиян обладают четырьмя-пятью картами. При этом 67% опрошенных регулярно пользуются одной картой, а каждый пятый опрошенный — двумя-тремя. Самые популярные операции с использованием пластиковых карт — оплата покупок и услуг в рознице (63%), снятие наличных в банкомате (58%) и оплата услуг через банкоматы (30%).

• В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. По его словам, в мае — июне 2019 года сотрудники регулятора провели 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 контрольных мероприятий в пяти банках. В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через Интернет. В банковских филиалах проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров. Также зафиксированы отказы предоставить заем без оформления страховки.