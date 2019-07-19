В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия, сообщают «Известия» . Поправки к закону «О персональных данных» представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В них говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Под такой информацией подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал изданию руководитель правового комитета Ассоциации больших данных Никита Данилов. Интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в интернет-магазинах, информацию о состоянии счетов клиентов, объясняет он.

Правительство уже дало положительное финансовое заключение на такие поправки, сказал представитель вице-премьера Максима Акимова.

Данная инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги, пояснили «Известиям» в аппарате Совфеда.

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Представители мобильных операторов считают, что готовящиеся изменения актуальны, поскольку введут в законодательство понятие обезличенной информации — это будет стимулировать развитие рынка больших данных. Также законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов. Обезличенными данными можно делиться и с другими организациями: например, для аналитики потоков населения при расчете эффективности размещения новых офисов банков или продуктовых магазинов.

По словам экспертов, по мере роста оборота информации о гражданах растут и риски утечек их персональных данных, связанные с техническими сбоями и злоупотреблениями. Правда, проблемы могут возникнуть только в случае, если сведения похитят до обезличивания. Процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя интернет-магазина. Никто не может дать гарантию, что к третьим лицам не попадут данные, позволяющие восстановить личность пользователя.