Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 19 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Жилищно-кредитный коммерческий банк «Жилкредит»… регистрационный номер 1736, Москва (приказ Банка России от 19 июля 2019 года № ОД-1672)», — говорится в сообщении.

Основным активом банка «Жилкредит» являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку «Жилкредит» своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — отмечает регулятор.

По данным ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк, кроме того, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия органов управления приостановлены.

Банк «Жилкредит» является участником системы страхования вкладов.