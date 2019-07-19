Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ». Об этом сообщили в банке, пояснив, что речь идет о новой цифровой платформе для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства.

На своей должности топ-менеджер будет отвечать за создание и развитие проекта, включая его финансовый результат. По оценке банка, жилищная экосистема объединит порядка 10 млн пользователей.

«Жилищная экосистема ВТБ позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна, — рассказали в ВТБ. — Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риелтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду. Все предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети».

В настоящее время командой проекта уже представлены первые результаты совместной работы: кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: это витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.

«Создание жилищной экосистемы усилит конкурентное преимущество ВТБ в цифровом сегменте бизнеса», — подчеркивает заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, в сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре — расширенная версия новой платформы.

ВТБ хочет запустить собственную экосистему раньше Сбербанка Банк анализирует, какие решения и проекты могут быть включены в экосистему.

Вячеслав Дусалеев родился в Тамбовской области. В 2002 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 2002 по 2009 год работал в финансовой сфере. Деятельность в банковской сфере начал в 2009 году в ВТБ в департаменте стратегии и корпоративного развития. В 2012 году возглавил дирекцию развития розничных продаж Банка Москвы. С 2014 по 2016 год занимал пост вице-президента, директора по розничному бизнесу Российского Национального Коммерческого Банка. В 2016 году стал заместителем председателя правления банка «Уралсиб», где курировал розничный бизнес и электронную коммерцию.



С 2018 года Дусалеев в должности советника руководителя глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес» банка ВТБ отвечал за реализацию крупных стратегических проектов. В этом же году он был утвержден в состав совета директоров НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», в 2019 году вошел в состав совета директоров банка «Возрождение».

