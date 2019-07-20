«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• По данным Росстата, сбережения россиян составляют уже почти 33 трлн рублей, 6 трлн из этой суммы население держит в виде наличных. Если россияне достанут деньги из-под матрасов и начнут инвестировать, начнется ли в стране экономический бум и процветание? Подробнее об этом — в публикации «Шесть триллионов под матрасом: спасение или угроза для экономики?».



• В течение предыдущей недели российский фондовый рынок снижался, но остается вблизи исторических максимумов. Что делать в этой ситуации инвесторам, ведь стабильность не может длиться вечно? Читайте об этом в материале «Акции на распутье. Покупать или продавать?».



• Если вы обнаружили, что мобильная связь вдруг стала обходиться вам существенно дороже, нужно понять, куда утекают деньги со счета телефона. В публикации Банки.ру разбираем, почему растут такие расходы и как их снизить.

• Клиенты все чаще подозревают банки в некорректной работе с персональными данными. О том, где границы дозволенного законом и как на них указать финансовым организациям, читайте здесь.

• «Мультикарта» ВТБ сочетает характеристики нескольких продуктов. Семь опций, несколько вариантов кешбэка, проценты на остаток. Но в деталях скрыто много интересного. Разбираем плюсы и минусы продукта здесь.