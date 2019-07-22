Усиление антифрод-защиты банками только в первом полугодии позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщают «Известия» . По уточненным данным регулятора, в 2018 году только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

Пока нельзя точно оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники в первом полугодии 2019 года. Центробанк публикует информацию в целом по системе один раз в год. Но о деятельности мошенников можно судить по данным о суммах, хищение которых со счетов клиентов удалось предотвратить. Об этом изданию рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Почта Банке и Московском Кредитном Банке (МКБ).

Так, за первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ — на 5,4 млрд, в Альфа-Банке — не менее чем на 700 млн, в Почта Банке — на 135 млн, в МКБ — на 10 млн. Таким образом, только у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей.

В среднем предотвращаются 96–97 попыток злоумышленников из 100, сообщал на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. То есть в 3–4% случаев мошенникам удается пробить защиту банков, а это, по самым приблизительным расчетам, потеря сотен миллионов рублей средств клиентов.

АБР: банки подумают над новыми механизмами борьбы с кибермошенниками Пока закон не дает возможности банкам заблокировать деньги на счету мошенника и вернуть их потерпевшему.

По словам экспертов по информбезопасности, основные уязвимости и проблемы безопасности, к сожалению, до сих пор встречаются на публично доступных веб-ресурсах. Также одна из ключевых проблем банков в обеспечении безопасности — утечка информации. Так, без информации о своих жертвах, даже при использовании методов социальной инженерии, результативность попыток мошенников была бы почти нулевой. Сотрудники знают, где хранится информация, какую ценность она представляет, как ее можно использовать и даже то, как она защищается.

Как отмечалось в обзоре основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ, «в финансовых организациях система защиты, как правило, хорошо организована, поэтому главным вектором проникновения в инфраструктуру остается социальная инженерия, применяемая в 49% атак».