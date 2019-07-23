Экономисты видят потенциал для дальнейшего укрепления рубля и даже улучшили оценку фундаментального курса. Об этом свидетельствуют данные материала из июльского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Авторы, впрочем, делают оговорку, что при новых внешних шоках не исключено возобновление ослабления российской валюты.

О тенденциях в динамике российской валюты эксперты рассуждают в рамках анализа данных по платежному балансу РФ. Они указывают на укрепление рубля к доллару во II квартале, оценивая его в процентном отношении через показатель ослабления американской валюты. «За апрель — июнь 2019 года рубль к доллару укрепился на 2,6%, до 63,1 рубля за доллар», — говорится в материале. По данным на сайте ЦБ , номинальный курс доллара на конец июня равнялся 63,08 рубля против 64,73 рубля на конец марта этого года: разница составляет минус 2,55%.

Укрепление рубля к доллару во II квартале по отношению к I кварталу текущего года, по расчетам регулятора, составило 2,4% по номинальному курсу. Средний номинальный курс доллара за II квартал 2019 года равнялся 64,55 рубля, за I квартал — 66,11 рубля. По реальному курсу укрепление рубля к доллару во II квартале по сравнению с I кварталом оценивается в 2% (по реальному курсу Банк России публикует сначала оценочные данные, которые затем могут корректироваться).

«Поддержку рублю оказали достаточно высокие цены на нефть (в среднем за апрель — июнь 2019 года — 68,7 доллара за баррель, в I квартале 2019 года — 63,2 доллара за баррель), отсутствие новых санкций, а также повышение глобального спроса на активы развивающихся стран, обусловленного ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС США», — отмечается в материале Института Гайдара и РАНХиГС.

Они ожидают позитивного эффекта для России от «ожидаемого в ближайшие дни» снижения ставки Федеральной резервной системы США. Снижение ставки, если оно будет иметь место, станет первым за десятилетие: согласно данным на сайте ФРС , ставки в последний раз снижались в декабре 2008 года, а после этого повышались девять раз с шагом в 0,25 процентного пункта и были таким образом доведены с 0—0,25% до 2,25—2,5%.

«Происходящий разворот в политике ФРС способен еще повысить интерес к рублю — если, конечно, вынести за скобки теоретическую возможность введения санкций в отношении суверенного российского долга, чего хочет американский конгресс и не хочет американский Минфин», — рассуждают эксперты.

Fitch прогнозирует лишь одно снижение ставки ФРС США в 2019 году Федеральная резервная система, выполняющая функции американского ЦБ, скорее всего, предпримет до конца этого года менее масштабное, чем ожидается, снижение ставок, полагают аналитики Fitch Ratings. Уменьшение ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) в июле или сентябре выглядит вероятным, но вряд ли станет началом серии снижений — вопреки ожиданиям, которые закладываются в стоимость фьючерсов на ставку по федеральным фондам, говорится в аналитической записке рейтингового агентства.

Аналитики рейтингового агентства Fitch, впрочем, прогнозируют, что, вероятно, не будет никакой серии снижений, как ожидает рынок, а будет однократное снижение ставок ФРС на 0,25 п. п. в июле или сентябре этого года с их последующим сохранением без изменений в течение 2020 года.

«Рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления. По нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 61 рубль за доллар», — говорится в июльском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России».

Отметим, что в аналогичном обзоре, выпущенном в апреле этого года, экономисты оценивали расчетное значение номинального курса доллара в соответствии с состоянием фундаментальных факторов в 62 рубля.



«Тем не менее подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть прервана в результате реализации новых внешних шоков, а также сезонного сокращения сальдо счета текущих операций платежного баланса в III квартале», — предупреждают экономисты Института Гайдара и РАНХиГС.