Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РБК . Новые поправки «разрешают потенциальную неопределенность в трактовании норм закона о ККТ и закрепляют необходимость расположения ККТ в корпусе автоматического устройства для расчетов либо непосредственного соединения ее с внешней стороной корпуса», пояснили в налоговой службе. Банковские платежные агенты должны устанавливать ККТ либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их с помощью провода.

Требования в первую очередь затронут платежные терминалы QIWI, а также региональные сети терминалов TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили в банковской ассоциации.

По словам представителей этих компаний, новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес — из-за низкой доходности часть терминалов, многие из которых находятся в удаленных населенных пунктах, придется убрать. Также принятие закона может привести к тому, что платежные агенты продолжат работу в теневом сегменте рынка без применения ККТ в составе терминалов.

Законодательного права применять удаленную фискализацию (процесс передачи данных об операциях в ФНС) у платежных агентов никогда не было, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе. Исключение было сделано для вендинга (торговые аппараты с едой, напитками и т. п.), турникетов в автобусах и т. д. Поправки от июня 2018 года разрешили использовать ККТ в составе платежных терминалов без печатающего устройства, указали в ФНС. По мнению службы, льгота позволила оптимизировать расходы банковских платежных агентов, поскольку существенную часть стоимости кассы составляет именно принтер.

По словам производителей ККТ, платежные терминалы вполне можно использовать для отмывания денежных средств. Если в терминал не встроена контрольно-кассовая техника, то его владелец может на время отключить терминал от удаленной ККТ, а также на уровне программного обеспечения прописать программу, которая позволяет печатать подобие чека. Подключение ККТ напрямую к устройству исправит ситуацию, так как информация о полученных денежных средствах будет передаваться в ФНС в режиме реального времени. В случае сбоев со связью фискальный накопитель записывает все данные о трансакциях, которые можно передать в ФНС позднее. Взломать и изменить что-то невозможно, так как данные в фискальном накопителе защищены криптографией.