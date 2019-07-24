В полностью добровольной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) работник будет самостоятельно устанавливать размер взносов. Об этом «Коммерсанту» рассказали три человека, знакомые с разработкой новой пенсионной парадигмы, которая должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Так, гражданин сможет выбрать либо фиксированную ставку, либо модель повышения отчислений с 0% до 6% по 1 процентному пункту в год.

Как ранее рассказывали несколько источников издания, после совещания «на самом высоком уровне» в последней декаде мая решено было перейти к полностью добровольному включению в систему ИПК всех работников. Изменения коснулись порядка регистрации граждан в реестре. По словам источника, полностью добровольная история включает письменное согласие гражданина на то, чтобы работодатель или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором гражданин уже копит на пенсию, зарегистрировал его в реестре ИПК. В этом поручении будущий участник новой системы должен указать фонд (если он его выбрал) и обязательно ставку взносов, утверждает собеседник.

В реестре ИПК присутствует обязательное поле — «сведения о ставке пенсионных взносов на ИПК». «В силу закона у гражданина есть возможность как указать свое значение для доли выплачиваемых взносов, в том числе и с цифрой после запятой, так и выбрать базовую схему (ежегодное повышение отчислений с 0% до 6%. — Прим. ред.)», — утверждает собеседник «Коммерсанта».

По словам источников издания, в случае принятия системы ИПК история с ОПС после переходного периода в несколько лет закрывается. Так, регулироваться аккумулированные НПФ средства будут как резервы, а двойное регулирование по накоплениям и резервам будет исключено. Вопрос о том, что делать с клиентами частных фондов, которые не определились, что делать с их пенсионными накоплениями, дискуссионный. В случае, если по умолчанию будет выбран вариант конвертации средств в ИПК в НПФ, без осознанного волеизъявления ставка взносов будет 0%.