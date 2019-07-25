В июне 2019 года 13 банков нарушали нормативы ЦБ. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Из них 12 кредитных организаций находятся в процессе финансового оздоровления, один из банков лишился лицензии уже 19 июля («Жилкредит»).

В июне еще два банка лишились своих лицензий: «Взаимодействие» и «Прайм Финанс». Также в связи с реорганизацией в форме присоединения к материнскому ПАО «Росбанк» прекратил деятельность банк «ДельтаКредит».

На 1 июля в России был зарегистрирован 421 банк (281 кредитная организация с универсальной лицензией и 140 — с базовой).

Восточный Банк и Почта Банк нормативов в июне не нарушали, однако на протяжении 29 и 21 дня соответственно допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором. Восточный Банк допускал такое снижение Н1.1 и в мае.

Ключевые показатели

Всего за шесть месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере 633,9 млрд рублей.

Прибыль в совокупном размере 1,12 трлн рублей получили с начала года 365 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 112,7 млрд рублей продемонстрировали 99 кредитных учреждений.

