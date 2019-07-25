Гражданам, не застраховавшим свое жилье, новое будут предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока»

Минфин направил в Минэкономики и Минстрой проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает «Коммерсант» . Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт.

Закон о таком страховании вступает в силу 4 августа этого года.

Жилищное законодательство Минфин предлагает изменить таким образом, чтобы установить «возможность предоставления гражданам, оплачивающим договор страхования жилого помещения на регулярной основе, льгот по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Также гражданам, заранее не позаботившимся о страховке, новое жилье взамен утраченного при ЧС предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока». Бессрочно такое жилье будет предоставляться лишь малоимущим — по договору социального найма, остальным — по договору «обычного» найма или из маневренного фонда на срок не более трех лет.

В Минфине уверены, что у закона есть ряд преимуществ — возмещение потерь из расчета площади утраченного жилья, а не по социальным нормам, и то, что «страховая выплата выплачивается быстрее, чем бюджетные поступления, в связи с прохождением установленных процедур». Кроме того, «стоимость страхования дешевле за счет участия в программе страхования субъектов», есть «возможность расширения страхового покрытия за счет включения в программу дополнительных рисков».