Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50% / 50%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов», — говорится в релизе.

Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия (СП). Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.

Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд рублей в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.

Так, Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд рублей могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки.

Кроме того, до закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций «Ситимобил».

«Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию, — говорит генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. — Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки».



Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд рублей.

«Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка, — говорится в комментарии президента — председателя правления Сбербанка Германа Грефа. — Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки «последней мили» в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов».

Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно до 18 млрд в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI.



Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности.

В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.