Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте», — говорится в пресс-релизе. По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — подчеркивается в сообщении.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Определяющими факторами в этом вопросе аналитики называли снижение инфляции, устойчивость рубля, слабую динамику реального сектора российской экономики и относительно мягкую риторику ФРС.

Это пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня принял решение снизить ее на 0,25 процентного пункта.

В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября.