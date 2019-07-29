В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия» . В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки.

Поправки к закону не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов, отметил замглавы НСФР Александр Наумов. Поэтому предложено полностью изменить систему информирования банков об «отказниках». В законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки в принятии мер по защите от вовлечения в схемы легализации преступных доходов, что прямо противоречит мировой сложившейся практике и рекомендациям ФАТФ. Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным, пояснил Наумов.

Одно из ключевых предложений профсообщества — создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. По мнению НСФР, у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.

Наумов пояснил, что если сейчас банк отказался от принятого решения, он информирует об этом Росфинмониторинг, тот — ЦБ, а последний — снова банки. Проще, если бы существовал реестр, по которым банки принимали решения, а оператор добавлял к ним анализ — сколько раз отказали, была ли реабилитация. В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций, отметил он.

Также, по мнению НСФР, ошибки в значительной степени можно исключить, распространив механизм предавторизации операций (банк информирует Росфингмониторинг о своих подозрениях и, если не получает ответ в течение пяти дней, проводит операцию) на все случаи отказа, а не только на клиентов, заподозренных в терроризме.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что концептуально согласен с предложениями НСФР, в том числе и по созданию реестра. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — подчеркнул он.