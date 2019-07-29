Банки, стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования, начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные направления, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Классическими сегментами для рынка POS-кредитов считаются бытовая техника и электроника, мобильные устройства, дорогостоящая одежда и товары для дома и ремонта. Однако эти сегменты близки к насыщению, что заставляет банки осваивать новые ниши.

Как отметили в «Хоум Кредите», среди направлений, которые стали развиваться последнее время, можно выделить детские товары, спортивные товары, образовательные услуги онлайн, товары для дома и ремонта. По словам директора по развитию партнерской сети Почта Банка Андрея Павлова, год назад банк начал работать с быстровозводимыми домами. «Мы ожидаем, что в ближайшие год-два этот сегмент будет занимать порядка 9% общего портфеля POS-кредитования», — отмечает Павлов. По словам зампреда правления ОТП Банка Александра Васильева, «банк развивает специфические для себя сегменты — туризм, медицину, образовательные услуги». Доля неклассических сегментов составляет около 10% выдач POS-кредитов ОТП Банка.

В числе банков, которые намерены развивать POS-кредитование в сфере обучения, — МТС Банк. «Также мы планируем запустить пилотный проект с сетью ювелирных украшений», — отмечает начальник управления продаж POS-кредитов департамента продаж банка Артур Мельников. По словам директора департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергея Васильева, из новых для себя сегментов банк активно развивает сегмент мототехники.

Эксперты считают, что POS-бизнес сейчас переживает период серьезной трансформации — некоторые POS-банки, стремясь к сокращению издержек, переходят на брокерскую модель. При этом для банков поиск новых направлений кредитования — затратный процесс, в который входят и оценка рынка, и разработка кредитных продуктов, и подготовка сотрудников. Также банки должны внимательно относиться к верификации контрагентов, иначе это несет в себе значительные репутационные риски, поясняют эксперты.