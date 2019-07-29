В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Ассоциация». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 29 июля 2019 года № ОД-1758 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация» (регистрационный номер 732, Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Регулятор установил отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Решение Банка России было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — указывает регулятор.

Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил «факт отсутствия на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес банка «Ассоциация» было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен».

В банк введена временная администрация, полномочия органов правления приостановлены.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.