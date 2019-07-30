В готовящейся Минкомсвязью нормативной базе к закону о «суверенном Рунете» отсутствует документ с техническими требованиями к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу телекоммуникаций. По мнению Шохина, это может привести к сбоям в сетях связи, а также создать коррупциогенные риски при закупке данного оборудования, сообщает РБК .

В мае вице-премьер Максим Акимов подписал план-график подготовки проектов подзаконных актов для реализации закона о «суверенном Рунете», который вступает в силу 1 ноября 2019 года. Так, уже к 1 августа должны быть разработаны и приняты 29 нормативных актов, устанавливающих порядок реализации закона. Затем государство должно закупить оборудование и установить его на сети операторов.

В плане-графике не предусмотрена разработка документа, устанавливающего технические требования к оборудованию для противодействия угрозам и необходимость его сертификации, обращает внимание Шохин в письме Акимову. «Отсутствие указанных технических требований и сертификации могут оказать негативное влияние на работу сети связи общего пользования, привести к сбоям в оказании услуг связи, предоставляемых в том числе в интересах государственных пользователей, ограничить возможности конкуренции на рынке технических средств противодействия угрозам, что несет финансовые и репутационные потери для бизнеса, не способствует снижению затрат государства на закупку технических средств противодействия угрозам, создает коррупциогенные риски», — полагает Александр Шохин.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что требования к оборудованию планируется включить в нормативный акт, в котором будет описан порядок установки технических средств противодействия угрозам. «Многое зависит от решения правительства: если такое оборудование признают новым видом средств связи, то правила могут быть утверждены в лучшем случае к концу года, а то и позже, — допустил Новиков. — Если же решат приравнять его к существующим системам, например для мониторинга сетей связи, то правила для них существуют». Минкомсвязь, по его словам, выступает за первый вариант. Упомянутые в плане-графике нормативные акты все еще проходят общественные обсуждения.

«Довольно странно, что в отсутствие каких-либо требований оборудование под закон уже тестируется и выбирается. Наверняка все оформлено так, что ни Минкомсвязь, ни Роскомнадзор юридически к этому тестированию отношения не имеют, а операторы проводят его по своей инициативе», — считает директор Института исследований Интернета Карен Казарян. Он отмечает, что раз оборудование будет закупаться за государственный счет, органы власти должны разработать технические требования, а потом согласно закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объявить открытый тендер на закупку оборудования.