«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Более половины россиян (59%) оценивают нынешнее время как неблагоприятное для крупных покупок, противоположной точки зрения придерживаются лишь 24%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Более 70% россиян считают, что в настоящее время нельзя рассматривать вопрос о получении крупных займов. Сберегательное поведение характерно для 68% наших соотечественников, они считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Банк России между тем констатирует «некоторое оживление потребительской активности» в июне. При этом в ЦБ отмечают, что вклад кредитования в потребительские расходы уменьшается.

• Минтруд оценил затраты на борьбу с бедностью в 13 регионах. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, федеральное софинансирование программы социального контракта в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году. Министр также объяснил увеличение уровня бедности в России до 14,3% в I квартале изменением методики подсчета Росстата. В числе причин такой динамики Топилин назвал и невысокую индексацию зарплат отдельных категорий бюджетников.

• Некоторые банки готовы прощать клиентам удержанные средства без разбора случая, если величина претензий незначительна. Это, в частности, Райффайзенбанк, «Русский Стандарт», Тинькофф Банк. Планируют вводить пилотные проекты по прощению комиссий в Росбанке и МКБ. В числе причин называются рост лояльности и превышение стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой. Поддерживает подход и ЦБ.

• Законопроект об идентификации пользователей электронной почты может быть рассмотрен в осеннюю сессию, заявил сенатор Андрей Клишас. По его словам, «сегодня все крупные сервисы — и Google, и Yahoo — имеют выверенную базу своих пользователей». Идея обусловлена участившимися сообщениями о минировании, зафиксированными в Москве и Московской области. «Как работает этот закон? Представьте себе, что вы директор кинотеатра, вы получаете такой e-mail. Вы сообщаете органам ФСБ, что получили такой e-mail. ФСБ обращается к оператору связи, чтобы он заблокировал почтовый ящик», — пояснил Клишас.