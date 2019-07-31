В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода, сообщает «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты (СП), основанные на материалах проверок ПФР, частных фондов, а также официальной информации ЦБ. По итогам кампании 2017 года при переходе из НПФ клиенты потеряли в 2,5 раза больше средств — 10,6 млрд рублей, общие же потери тогда составили 44,5 млрд рублей.

Средняя по системе потеря инвестдохода одним клиентом, согласно расчетам издания, сократилась приблизительно на 1 тыс. рублей, до 4,2 тыс. рублей. Это подтверждается данными одного из НПФ: средняя потеря ушедшего клиента за год уменьшилась с 8,5 тыс. до 7,4 тыс. рублей. Потери «молчунов», решивших поменять ПФР на частный фонд, наоборот, растут. По итогам 2017 года они более чем в 2,5 раза превысили потери среднего клиента НПФ и достигли 15,2 тыс. рублей. В переходную кампанию 2018 года они приблизились к 20 тыс. рублей.

Прошлогодняя переходная кампания была самой пассивной за последнее десятилетие, и впервые в истории российской пенсионной системы переходы между частными фондами превысили оттоки «молчунов» из ПФР в НПФ. Так, между негосударственными страховщиками переместились 936 тыс. человек, а вернулись из НПФ в ПФР всего 74 тыс. застрахованных лиц. Кампания 2017 года была значительно более агрессивной: около 2 млн человек перешли между частными фондами и 76,7 тыс. возвратились в ПФР.

По мнению экспертов, на снижение суммы потерь при переходах между НПФ повлияли слабые финансовые результаты частных фондов в прошлом году — ряд крупнейших фондов разнесли по счетам почти 16,1 млн клиентов убыток. Другим фактором стала возможность перехода без потери инвестдохода в результате реорганизации трех крупных НПФ в форме объединения в фонд «Открытие», которой воспользовались 78,7 тыс. человек. В результате досрочного перехода они не теряли инвестдоход, а если у них был убыток, то он возмещался из РОПС НПФ. Еще один фактор — это активное привлечение фондами клиентов в переходные кампании 2016—2017 годов, в результате которых они уже тогда потеряли инвестдоход, в том числе и за счет перехода из других НПФ, а новый сейчас за непродолжительное время не смогли накопить.