Из всех представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), желавших приобрести транспорт за последние девять месяцев, 40% не смогли себе этого позволить, говорится в обзоре компании CARCADE. Около 85% МСП не обладали достаточными собственными средствами для покупки транспорта, но в кредитные организации даже не обращались из-за высокой стоимости займов. Тем, кто все же подал заявку, было отказано: в 10% случаев — в банках и в 5% — в лизинговых компаниях. Треть ИП и владельцев малого бизнеса, которые приобрели транспорт, использовали личные средства (20%) или брали автокредит на физлицо (10%), сообщают «Известия» .

В общественной организации «Опора России» актуальность проблемы подтвердили. Как рассказал изданию ее вице-президент Глеб Киндер, лизинг, в отличие от банковского кредита, позволяет сэкономить, если компания работает по основной системе налогообложения, а большинство МСП используют упрощенную систему налогообложения, что нивелирует для них налоговые бонусы от лизинга, пояснил Киндер.

Основная масса МСП заинтересована в займах, но обычно такие компании не проходят фильтр на кредитоспособность. Тот уровень ставок, который банки могут предложить с учетом собственных оценок риска кредитования малого бизнеса, — неподъемный для многих организаций.

Рынок лизинга пока не подконтролен ЦБ, но в настоящий момент законопроект, предоставляющий регулятору право оперативного решения проблем в этой отрасли, рассматривается в Госдуме, сказали в пресс-службе ЦБ. Что касается профильного для него рынка автокредитования, то пока Банк России не планирует ослаблять требования к оценкам соответствующего риска. По мнению ЦБ, доступность этого вида займов для МСП обеспечивают льготные программы.

В банках и лизинговых компаниях фиксируют интерес МСП к покупке транспорта в кредит. Среднерыночный уровень отказов (и МСБ, и крупному бизнесу) — около 20%, отметил гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов. Чаще всего отрицательное решение по заявке обусловлено нестабильным финансовым состоянием компании. В банках также не стали отрицать сложности с финансированием МСБ на покупку корпоративного транспорта. По их мнению, сегменту требуется дополнительная господдержка — например, субсидирование процентной ставки на технику российского производства.