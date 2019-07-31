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• Каждый десятый россиянин (11%) не имеет банковской карты и не собирается ее оформлять, сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ. Доля тех, кто не имеет банковских карт, за последние десять лет сократилась почти в шесть раз (с 60% в 2009 году до 11% в 2018-м) и в 2019-м осталась без изменений. Кроме того, более половины россиян оплачивают свои покупки наличными деньгами.



• Уход от доллара в торговле не будет быстрым: требуется перестройка всей мировой финансовой системы, считает директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев. По его словам, процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов. Правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара, полагает он.

• Между тем Сбербанк улучшил прогноз по среднему курсу рубля на 2019 и 2020 годы. Теперь аналитики госбанка ожидают, что средний курс доллара в 2019 году составит 64,5 рубля вместо 68,5 рубля, а в 2020-м — 65 рублей вместо 69 рублей. Также банк, отчитавшийся в среду о финансовых результатах квартала и полугодия по МСФО, ухудшил прогноз по росту своего кредитного портфеля и рассказал о финансовом эффекте от продажи Denizbank (о закрытии сделки также было объявлено в среду).



• Visa запустила сервис на основе карточных переводов, который позволяет оставлять чаевые безналично. Особенность его работы заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек. Согласно данным Visa, траты посетителей кафе и ресторанов в России за последние три года выросли почти на 40%.