В России планируют торговать данными от бортовых компьютеров автомобилей — это около 40% российского автопарка, или более 20 млн штук, сообщают «Известия» . Единая система сбора и обработки таких данных может заработать уже в 2021 году, рассказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко. В дальнейшем эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

По словам Белянко, любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца. Также он вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг. Будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев, добавили в пресс-службе НП «ГЛОНАСС».

Речь идет о продаже так называемых «лидов» — то есть обращений потребителя за услугой или товаром после получения рекламного предложения на электронную почту либо по телефону, пояснил источник, близкий к проекту. Цена одного «лида» может составить 4—8 рублей. Затраты на создание сервиса составят 3—5 млн рублей, а вся система сбора и хранения данных обойдется примерно в 3 млрд рублей.

Автопроизводителей могут обязать хранить данные в России Речь идет о четырех типах больших данных.

Основными пользователями сервиса должны стать автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины товаров для водителей. Чтобы дать согласие на передачу данных от своей машины, нужно будет установить на смартфон специальное приложение, интегрированное с системой. Кроме того, в российском законодательстве нужно закрепить, кому принадлежат данные об автомобиле — его владельцу, дилеру или производителю. В НП отметили, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

Передавать данные с бортового компьютера, согласно опросам Ernst & Young, готовы порядка 75% автовладельцев, если это уменьшит стоимость владения машиной, в том числе расходы на страховку, сервис и топливо.

По словам экспертов, создание такой базы данных вряд ли приведет к существенным новым рискам с точки зрения возможности взлома самого автомобиля или угона — подключиться к современной машине теоретически можно через уже через имеющиеся каналы связи, новой точки входа злоумышленники не получат. Для мошенников автомобиль станет для них всерьез интересен тогда, когда начнет выполнять функции «кошелька» — как сейчас смартфон. Однако в целом передача личных данных в некую внешнюю базу несет определенный риск, поскольку «утечки из таких хранилищ происходят постоянно».