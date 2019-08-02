«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три. Среди них, в частности, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране и препятствование предоставлению ей международных займов. На фоне новых санкций рубль заметно ослаб. Днем в пятницу курс американской валюты поднялся выше 65 рублей, единой европейской — выше 72. К вечеру биржевые курсы доллара и евро прибавляли около рубля.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях в очередной раз снизилась — до 7,05% за третью декаду июля с 7,12% во второй декаде месяца. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с конца октября 2018-го. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Непрерывное снижение ставки наблюдается весь последний месяц.

• С 2020 года все банки будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними. В новой форме отчетности, проект которой разработал ЦБ, кредитные организации должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью. Данные будут использоваться в надзорных целях. Банки сообщали ЦБ, что есть необходимость выявлять риски, связанные с перекрестными залогами.

• Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров. Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должны быть установлены антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.