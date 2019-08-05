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• Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, полагают эксперты Института экономики роста им. Столыпина. К такому мнению они пришли, «учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов». Профессиональные прогнозисты в свою очередь ухудшили ожидания по темпам роста российского ВВП, свидетельствуют результаты очередного квартального опроса, проведенного институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ. По сравнению с предыдущим опросом консенсус-прогнозы по росту ВВП снизились на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года.

• Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа, а не 19 августа, как сообщалось ранее. Второй пакет санкций США против России в рамках дела Скрипалей включает ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

• Только 1,4% работников в регионах получают зарплату свыше 100 тыс. рублей, свидетельствуют данные HeadHunter. В целом в России доля сотрудников, получающих заработную плату от 100 тыс. рублей, составляет 5%, только в Москве — 14%, только в Санкт-Петербурге — 7%. По данным исследования РИА Новости, заработную плату выше 75 тыс. рублей в месяц получают только 12% сотрудников. Какой бы ни была зарплата, работник имеет право выбрать банк для ее перечисления. Работодателей могут обязать сообщать об этом сотрудникам. В ФАС считают, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных.

• Большинство работающих россиян (90%) испытывают стрессы на работе, свидетельствуют данные июльского опроса портала Superjob.ru. Только 7% респондентов сказали, что стресса из-за работы у них не бывает. Называя главный фактор, провоцирующий стресс, россияне чаще всего упоминали своих руководителей: плохое отношение начальства нервирует 14%, его непрофессионализм — 10%. По словам 9% опрошенных, состояние стресса провоцирует поведение коллег. Для 5% респондентов основным источником стресса является низкая зарплата.