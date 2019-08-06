Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 процентного пункта. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе по российской экономике, сообщает РБК .

Как отмечается в докладе, в 2014—2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. Если не учитывать ряд факторов, на которые указывает МВФ, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п. п. В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п. п. от ежегодного роста российской экономики.

«Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и (экономической) политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.

Таким образом, за пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, следует из оценок МВФ, а могла бы теоретически вырасти на 5,9% в отсутствие внешних шоков. Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла бы на 3,5% за пять лет.

Важно, что факторы, которые выделяет МВФ, не могут быть изолированы друг от друга. Так, ужесточение российской бюджетной политики было ответом как раз на падение нефтяных цен и западные санкции. В свою очередь, обвал цен на нефть и санкции также обусловили девальвацию рубля в 2014—2015 годах, в результате чего ЦБ долгое время держал ключевую ставку на уровне выше 10%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2% Ранее в июле фонд понизил прогноз по росту российской экономики с 1,4% до 1,2% из-за плохих данных I квартала.

Рейтинговое агентство «АКРА» отмечало в прошлом году, что напрямую санкции несильно отразились на экономике, но куда сильнее косвенный эффект санкций, выразившийся в изменении экономической политики властей и более консервативном бюджетном планировании. Агентство Bloomberg подсчитало, что из-за санкций и других факторов (таких как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП недосчитался 6% с 2014 года.

По мнению экспертов, примерно суммарные оценки правдоподобны, но не стоит отдельно выделять бюджетную и денежно-кредитную политику, поскольку в них проявляется реакция государства на внешние шоки санкций и падения цен на нефть. Более показательным был бы анализ не средних ежегодных показателей за прошедшую пятилетку, а разбивка по годам, так как основной эффект от падения цен на нефть и санкций пришелся именно на 2014 год. Тогда, согласно расчетам Центра развития ВШЭ, санкции замедлили российскую экономику на 0,5 п. п. Также, по мнению экспертов, падение ВВП в 2015—2016 годах на фоне сильного снижения цен на нефть гораздо больше повлияло на дальнейшее решение по введению бюджетного правила, чем санкции. При этом санкции сильно повлияли на международные резервы Банка России. Возможность ограничения долларовых платежей привела к изменению структуры валютных активов ЦБ и перераспределению их в пользу юаня и иены.