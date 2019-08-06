«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн рублей из средств, потраченных на санации банков по новому механизму. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.

• Второй пакет санкций, введенных госдепартаментом США в отношении России в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не окажет непосредственного влияния на оценку рейтинговым агентством S&P кредитоспособности РФ. Как отмечается в обзоре агентства, его базовый макроэкономический и рейтинговый сценарий уже учитывает ряд возможных ограничений в отношении первичного рынка суверенных долговых обязательств. В свою очередь эксперты МВФ оценили ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год в среднем в 0,2 процентного пункта. Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п. п.

• Самые богатые люди планеты в понедельник, 5 августа, потеряли почти 2,1% своего состояния, или 117 млрд долларов, из-за падения бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самые большие потери — у главы и основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние сократилось на 3,43 млрд долларов, при этом Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в 110 млрд долларов.



• Численность рабочей силы в России в целом за период 2000—2018 годов увеличилась, но дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста. Об этом говорится в одном из материалов очередного выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России» от Института Гайдара и РАНХиГС. «Можно предположить, что в настоящее время достигнут предел экономической активности для населения в основных трудовых возрастах», — констатирует автор исследования.