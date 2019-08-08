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• Представители Общероссийского народного фронта предложили Минтруду разрешить штатным сотрудникам время от времени работать удаленно. Сейчас россияне могут выполнять рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Авторы инициативы рекомендуют ввести в Трудовой кодекс понятие «временная удаленная работа» и устанавливать такой режим путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости. По данным ОНФ, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. В Минтруде пообещали рассмотреть это предложение.

• Эксперты выяснили, рядом с какими станциями метро Москвы и Санкт-Петербурга платят лучшие зарплаты. По данным поисковика вакансий Adzuna.ru и агентства Pronline, в Москве лидерами рейтинга стали станции метро «Петровский парк» (средние предлагаемые зарплаты там составляют 67 684 рубля в месяц), «Телецентр» (67 850 рублей) и «Деловой центр» (66 933 рубля), в Санкт-Петербурге — «Московские ворота» (50 657 рублей), «Спортивная» (50 496 рублей) и «Черная речка» (48 460 рублей). В целом в этом году повышение зарплаты было у максимального за пять лет числа россиян, свидетельствуют данные Antal Russia. Между тем низкие зарплаты оказались одной из основных причин, по которым молодые люди покидают свое первое место работы, говорится в обзоре Института прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

• Эксперты Райффайзенбанка назвали страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт. В рейтинге стран мошеннической активности в отношении банковских карт российских путешественников в 2019 году лидируют Индонезия, Индия и страны Латинской Америки, в них совершено наибольшее количество операций по поддельным картам. При этом общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платежных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка.

• В отличие от коллекторов банки не должны штрафоваться за нарушения закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд. По мнению экспертов, решение ВС несет в себе значительные риски: с позиции смысла нормы закона непонятно, по каким причинам кредитные организации должны исключаться из перечня субъектов ответственности, которая вводилась для того, чтобы защитить должников от нарушений при взыскании долгов. Фактически дан зеленый свет агрессивному стилю работы отделов взыскания банков, указывают они.