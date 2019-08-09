Операторы не будут изменять условия тарифных планов в Крыму и Севастополе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Такое решение принято по итогам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами федеральных операторов, получали уведомления об изменении тарификации. По итогам совещания в Минкомсвязи России принято решение по детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. «Мы рады, что нашли взаимопонимание с операторами. Компании, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать», — подтвердили в пресс-службе.