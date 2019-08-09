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• В России постепенно растет срочность вкладов, чему способствует увеличение разницы в ставках по вкладам на короткие и длинные сроки. При этом смягчение денежно-кредитных условий способствует уменьшению разницы между ставками банков с разными типами собственности. Об этом пишет ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» за июль. В нем же регулятор отмечает, что российский рынок показал устойчивость в момент объявления новых санкций. Между тем в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России указывает, что банки во II квартале снизили ставки по розничным вкладам в рублях в среднем на 0,4 процентного пункта.

• Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Еще в 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить 400 млн долларов французским вкладчикам. Однако, по словам французского депутата Франсиса Веркамера, «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими».

• Nordea Bank начал выдавать в Дании ипотечные кредиты на срок 20 лет с нулевой процентной ставкой. Это первый банковский продукт в истории страны с такими условиями. Российские банки тем временем заходят на второй круг в снижении ставок по ипотеке. Так, Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Конкуренция за ипотечных заемщиков усилилась, констатируют аналитики и участники рынка.

• Доля отказов представителям малого и среднего предпринимательства в получении кредита во II квартале 2019 года составила 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Опорой России», Промсвязьбанком и исследовательской компанией Magram Market Research. Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании. Большинство предпринимателей не соответствуют завышенным требованиям госпрограмм и оказываются отрезанными от льготного финансирования, пояснили в «Опоре России».