Глава Сбербанка Герман Греф ранее просил о предоставлении дополнительных льгот для Антипинского НПЗ, но Минэнерго и Минфин сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год, сообщает «Коммерсант» . Соответствующий доклад Минэнерго направлен в правительство.

В июле Герман Греф написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просил увеличить для НПЗ выплачиваемый из бюджета обратный акциз на нефть, нарастив до 1,5 логистический коэффициент, но Минфин, по словам источников издания, выступает против предоставления льготы, поскольку она приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр. Минэнерго тоже не поддерживает инициативу, так как она не содержит финансово-экономического обоснования. Министерство также указало, что для стимулирования вхождения в капитал НПЗ иностранного стратегического инвестора в конце июля уже были приняты поправки об обнулении акциза на авиакеросин Jet-A1, что даст заводу дополнительные 10 млрд рублей в следующие два года.

Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ Греф просит президента повысить так называемый логистический коэффициент с 1,1 до 1,5 и изменить условия лицензий на месторождения в Бузулукском бору.

У банка была возможность оценить риски при выделении кредитов заводу, ведь в тот момент о налоговом маневре уже было известно, рассуждает один из собеседников издания: «Теперь банк, уже получив завод в качестве залога, хочет вернуть и кредитные средства за счет государства». Источник, знакомый с докладом, отмечает, что Минэнерго предлагает вернуться к обсуждению вопроса при условии проведения мониторинга операционной эффективности предприятия, обеспеченного стабильной загрузкой, а также при «наличии соответствующего поручения».

Герман Греф также просил внести изменения в лицензию на принадлежащие НПЗ месторождения в Оренбургской области. Но, по данным издания, в Минприроды считают, что это может рассматриваться как нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, так как условия конкурса ограничивали круг проявлявших интерес участников. По мнению собеседника «Коммерсанта», в итоге не участвовавшие из-за дополнительных условий интересанты могут оспорить результаты торгов 2015 года или решение о корректировке лицензионных требований. В ФАС тоже считают, что условия о поставке нефти на НПЗ имели ключевое значение для выбора победителя, в результате изменение лицензии может «содержать признаки» нарушения антимонопольного законодательства.

​Сбербанк видит гипотетическую возможность избежать банкротства Антипинского НПЗ Это возможно в случае погашения всех долгов.

По мнению экспертов, на оспаривание результатов конкурса по закону дается год, и в случае подачи такого иска сейчас он будет отклонен по причине истечения срока исковой давности. Теоретически игроки рынка могут оспорить изменение условий лицензий, но им нужно будет доказать нарушение правил переоформления лицензии для Антипинского НПЗ и нарушение тем самым их прав. Вопрос получения дополнительных преференций для Сбербанка может быть реализован лишь в случае политической воли, но риск для лицензий действительно существует: они могут быть аннулированы по причине срыва сроков проведения геологоразведки и начала добычи, поясняют эксперты.