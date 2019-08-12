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• Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита. В частности, россиянам нужно внимательно относиться к кредитам в иностранной валюте из-за колебания курсов, предупредило ведомство. Впрочем, граждане уже относятся к ним более чем осторожно — по данным Банка России, доля валютных кредитов в розничном портфеле сохраняется на минимальном уровне (0,6%).

• Вместо того чтобы принести людям смех и радость, «Бременские музыканты» привнесли напряженность во взаимоотношения Центробанка и «Союзмультфильма». Банк России выпустил монеты, посвященные одноименному мультфильму. В «Союзмультфильме» сначала заявили, что удивлены этим фактом и намерены потребовать от регулятора разъяснений. ЦБ со своей стороны заверил, что начал выпуск монет в соответствии с полученной лицензией. Эту информацию позднее подтвердили и в «Союзмультфильме».



• Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором 45% семей можно отнести к среднему классу. Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург — восьмую.

• Граждане подали 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений в этом году, заявил глава ведомства Антон Дроздов. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительное уменьшение числа заявлений о досрочном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой свидетельствует о сокращении инвестиционных потерь граждан в первом полугодии 2019 года, сообщили в пресс-службе ПФР. Также в Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию.